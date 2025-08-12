Ресторан Кацуріна у Львові оштрафували після масового отруєння відвідувачів: відома сума

На львівський ресторан "Китайський привіт", де отруїлися понад 70 людей, наклали штраф у розмірі 48 тисяч гривень за порушення гігієнічних вимог. Заклад належить Міші Кацуріну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління Держпродспоживслужби у Львівській області