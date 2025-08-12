Ресторан Кацуріна у Львові оштрафували після масового отруєння відвідувачів: відома сума
На львівський ресторан "Китайський привіт", де отруїлися понад 70 людей, наклали штраф у розмірі 48 тисяч гривень за порушення гігієнічних вимог. Заклад належить Міші Кацуріну.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління Держпродспоживслужби у Львівській області
Фахівці провели перевірку у ресторані "Китайський Привіт" і виявили, що заклад порушив гігієнічні вимоги до виробництва й обігу харчових продуктів, що встановлені законодавством.
"Відповідно до Закону України "Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров'я та благополуччя тварин", на підприємство накладено фінансову санкцію в розмірі 48 000 гривень", - заявили у Держпродспоживслужбі.
Там також наголосили, що суб'єкти господарювання, які здійснюють діяльність у сфері безпечності харчових продуктів, зобов'язані суворо дотримуватися гігієнічних вимог, оскільки від цього залежить безпека та здоров'я споживачів.
Масове отруєння в ресторані Кацуріна
16 липня ресторатор Міша Кацурін повідомив про масове отруєння гостей свого нового закладу "Китайський привіт" у Львові, який відкрився лише кілька днів тому.
Заклад тимчасово закрили, а на місце викликали санітарну службу. Львівська поліція розпочала розслідування обставин інциденту. До лікарень було госпіталізовано близько 70 осіб.
Згодом медики підтвердили, що у 45 відвідувачів виявили сальмонельоз. Усі вони вживали один і той самий десерт.
Під час перевірки фахівці Держпродспоживслужби зафіксували низку порушень санітарних норм у ресторані. Зокрема, у закладі неправильно зберігали продукти та кухонний інвентар.