Ресторан Кацурина во Львове оштрафовали после массового отравления посетителей: известна сумма

На львовский ресторан "Китайский привет", где отравились более 70 человек, наложили штраф в размере 48 тысяч гривен за нарушение гигиенических требований. Заведение принадлежит Мише Кацурину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление Госпродпотребслужбы во Львовской области