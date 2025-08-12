ua en ru
Ресторан Кацурина во Львове оштрафовали после массового отравления посетителей: известна сумма

Вторник 12 августа 2025 15:51
Ресторан Кацурина во Львове оштрафовали после массового отравления посетителей: известна сумма Фото: ресторатор Миша Кацурин (instagram.com/misha_katsurin)
Автор: Ірина Глухова

На львовский ресторан "Китайский привет", где отравились более 70 человек, наложили штраф в размере 48 тысяч гривен за нарушение гигиенических требований. Заведение принадлежит Мише Кацурину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление Госпродпотребслужбы во Львовской области

Специалисты провели проверку в ресторане "Китайский Привет" и обнаружили, что заведение нарушило гигиенические требования к производству и обороту пищевых продуктов, установленные законодательством.

"В соответствии с Законом Украины "О государственном контроле за соблюдением законодательства о пищевых продуктах, корма, побочные продукты животного происхождения, здоровья и благополучия животных", на предприятие наложена финансовая санкция в размере 48 000 гривен", - заявили в Госпродпотребслужбе.

Там также отметили, что субъекты хозяйствования, осуществляющие деятельность в сфере безопасности пищевых продуктов, обязаны строго придерживаться гигиенических требований, поскольку от этого зависит безопасность и здоровье потребителей.

Массовое отравление в ресторане Кацурина

16 июля ресторатор Миша Кацурин сообщил о массовом отравлении гостей своего нового заведения "Китайский привет" во Львове, который открылся всего несколько дней назад.

Заведение временно закрыли, а на место вызвали санитарную службу. Львовская полиция начала расследование обстоятельств инцидента. В больницы были госпитализированы около 70 человек.

Впоследствии медики подтвердили, что у 45 посетителей обнаружили сальмонеллез. Все они употребляли один и тот же десерт.

Во время проверки специалисты Госпродпотребслужбы зафиксировали ряд нарушений санитарных норм в ресторане. В частности, в заведении неправильно хранили продукты и кухонный инвентарь.

