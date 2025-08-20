ua en ru
Чт, 21 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Реставрація з махінаціями: гендиректорці "Київської фортеці" оголосили підозру

Середа 20 серпня 2025 15:53
UA EN RU
Реставрація з махінаціями: гендиректорці "Київської фортеці" оголосили підозру Фото: Під час реставрації музею "Київська фортеця" виявили схему розкрадання коштів (wikipedia.org)
Автор: Валерія Поліщук

Під час реставрації Національного історико-архітектурного музею "Київська фортеця" виявили схему розкрадання коштів. Генеральній директорці музею повідомлено про підозру у привласненні понад 1,2 млн гривень бюджетних коштів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу поліції Києва.

За даними досудового розслідування, посадовиця, зловживаючи службовим становищем, упродовж 2019-2023 років укладала договори з науково-дослідним інститутом на виконання проєктних і реставраційних робіт щодо пам’яток архітектури.

Частина робіт, передбачених кошторисами, фактично не виконувалася або їх вартість була безпідставно завищена. Попри це директорка підписувала акти приймання, що ставало підставою для перерахування коштів виконавцям.

Встановлено розтрату в межах трьох договорів: із реставрації Капоніра І-го полігону Госпітального укріплення, реставраційного ремонту Ескарпової стіни та з реставрації пам’ятки архітектури національного значення - Башти № 4 Київської фортеці. Унаслідок цих дій бюджету міста Києва завдано збитків понад 1,2 млн гривень.

Фігурантці вручено підозру за ч. 4 ст. 191 КК України - розтрата чужого майна шляхом зловживання службовим становищем, вчинена у великих розмірах в умовах воєнного стану.

Гендиректорці "Київської фортеці" загрожує до восьми років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Зазначимо, що згідно з офіційною інформацією музею "Київська фортеця" посаду генерального директора з 2017 року по сьогодні обіймає Оксана Новікова-Вигран.

Фото: Реставрація з махінаціями: гендиректорці "Київської фортеці" оголосили підозру (kyiv.npu.gov.ua)

Раніше Служба безпеки України разом із БЕБ викрили схему привласнення коштів на будівництві Подільського мосту в столиці - йдеться про понад 153 млн гривень. За даними слідства, до махінацій були причетні нинішні та колишні посадовці.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ Служба безпеки України Поліція Києва
Новини
У Львові під час комбінованої атаки РФ пролунали вибухи
У Львові під час комбінованої атаки РФ пролунали вибухи
Аналітика
Щоб Путін знову не напав. Які гарантії безпеки США та Європа обіцяють Україні
Роман Коткореспондент РБК-Україна Щоб Путін знову не напав. Які гарантії безпеки США та Європа обіцяють Україні