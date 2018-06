В Республике Нигер в результате атак смертников погибли 9 человек

Нападения произошли в областном центре Диффа

Девять человек погибли в результате трех атак террористов-смертников на юго-востоке Республики Нигер недалеко от границы с Нигерией. Об этом сообщает AFP news agency.

Нападения произошли в понедельник, 4 июня, поздно вечером в областном центре Диффа, который часто является мишенью террористической группировки "Боко Харам".

По словам очевидца, "две молодые женщины и мужчина" подорвали себя в разных частях города.

Нападения произошли тогда, когда президент Нигера Махамаду Иссуфу прибыл в Париж для официального визита в понедельник.

