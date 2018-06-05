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В Республике Нигер в результате атак смертников погибли 9 человек

НовостиПроисшествия    05.06.2018 - 17:12
Иллюстративное фото (twitter.com/GuardianNigeria)
Иллюстративное фото (twitter.com/GuardianNigeria)

Нападения произошли в областном центре Диффа

Девять человек погибли в результате трех атак террористов-смертников на юго-востоке Республики Нигер недалеко от границы с Нигерией. Об этом сообщает AFP news agency.

Нападения произошли в понедельник, 4 июня, поздно вечером в областном центре Диффа, который часто является мишенью террористической группировки "Боко Харам".

По словам очевидца, "две молодые женщины и мужчина" подорвали себя в разных частях города.

Нападения произошли тогда, когда президент Нигера Махамаду Иссуфу прибыл в Париж для официального визита в понедельник.

Напомним, 3 июня на юго-востоке Нигерии в результате двух вооруженных нападений погибли по меньшей мере 13 человек.

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Теги публикации: погибшие, смертник, атака, Нигер  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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