У Республіці Нігер внаслідок атак смертників загинуло 9 людей

Дев'ять осіб загинуло в результаті трьох атак терористів-смертників на південному сході Республіки Нігер недалеко від кордону з Нігерією. Про це повідомляє AFP news agency.

Напади відбулися в понеділок, 4 червня, пізно ввечері в обласному центрі Діффа, який часто є мішенню терористичного угрупування "Боко Харам".

За словами очевидця, "дві молоді жінки і чоловік" підірвали себе в різних частинах міста.

Напади відбулися тоді, коли президент Нігера Махамаду Іссуфу прибув до Парижа для офіційного візиту в понеділок.

#UPDATE Nine people have been killed in three suicide bombings in southeastern Niger near the border with Nigeria, a local official says https://t.co/W3rvMFfFKo pic.twitter.com/QZyJzyyxGR