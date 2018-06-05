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У Республіці Нігер внаслідок атак смертників загинуло 9 людей

НовиниНадзвичайні події    05.06.2018 - 17:12
Ілюстративне фото (twitter.com/GuardianNigeria)
Ілюстративне фото (twitter.com/GuardianNigeria)

Напади відбулися в обласному центрі Діффа

Дев'ять осіб загинуло в результаті трьох атак терористів-смертників на південному сході Республіки Нігер недалеко від кордону з Нігерією. Про це повідомляє AFP news agency.

Напади відбулися в понеділок, 4 червня, пізно ввечері в обласному центрі Діффа, який часто є мішенню терористичного угрупування "Боко Харам".

За словами очевидця, "дві молоді жінки і чоловік" підірвали себе в різних частинах міста.

Напади відбулися тоді, коли президент Нігера Махамаду Іссуфу прибув до Парижа для офіційного візиту в понеділок.

Нагадаємо, 3 червня на південному сході Нігерії в результаті двох збройних нападів загинули щонайменше 13 людей.

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Теги публікації: загиблі, смертник, атака, Нигер  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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