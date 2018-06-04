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Интервью

В Нигерии в результате двух нападений погибли 13 человек

НовостиПроисшествия    04.06.2018 - 04:29
Фото: Нигерия (kokolife.ng)
Фото: Нигерия (kokolife.ng)

Неизвестные сожгли несколько домов и похитили женщину

На юго-востоке Нигерии в результате двух вооруженных нападений в воскресенье, 3 июня, погибли по меньшей мере 13 человек. Об этом сообщило издание Punch.

Так, вооруженные люди, как предполагают - пастухи фулани, напали ночью на жителей одной из деревень в штате Бенуэ, убив семь человек и ранив шестерых.

Они также сожгли несколько домов и похитили женщину.

"Пастухи фулани вторглись в нашу деревню сегодня в предрассветное время, пока люди спали. Они стреляли, входили в дома и нападали на людей", - рассказал очевидец.

Также сообщается о нападении группы предполагаемых сектантов в районе Отуркпо, где пока подтверждена смерть шести человек.

Напомним, 1 июня вооруженные люди вошли в деревню Закуна и украли коров. Группа местных жителей дала им отпор и обратила в бегство. Через некоторое время нападавшие вернулись в деревню с подкреплением и убили 15 человек.
 

 

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Теги публикации: Нигерия, нападение  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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