"Республиканцы" впервые выдвинули женщину-кандидата на выборы президента Франции

Глава совета региона Иль-де-Франс Валери Пекресс стала кандидатом от партии "Республиканцев" на выборах президента Франции. Она получила поддержку более 60% по итогам второго тура внутрипартийного голосования.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию Конгресса партии "Республиканцев" .

Итоги голосования объявил глава "Республиканцев" Кристиан Жакоб. По его словам, во втором туре Пекресс получила поддержку почти 61% однопартийцев. Ее соперником был депутат Национального собрания (нижней палаты парламента) Франции Эрик Сьотти. За него проголосовали 39% участников Конгресса.

"Впервые в своей истории у нашей партии появится женщина-кандидат на президентских выборах", - сказала после голосования Пекресс.

Она также заявила, что правые республиканцы вернулись и пообещала восстановить французскую гордость и защитить граждан Франции.