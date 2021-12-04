"Республіканці" вперше висунули жінку-кандидата на вибори президента Франції

Голова ради регіону Іль-де-Франс Валері Пекресс стала кандидатом від партії "Республіканців" на виборах президента Франції. Вона отримала підтримку понад 60% за підсумками другого туру внутрішньопартійного голосування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію Конгресу партії "Республіканців" .

Підсумки голосування оголосив глава "республіканців" Крістіан Жакоб. За його словами, у другому турі Пекресс отримала підтримку майже 61% однопартійців. Її суперником був депутат Національних зборів (нижньої палати парламенту) Франції Ерік Сьотті. За нього проголосували 39% учасників Конгресу.

"Вперше у своїй історії у нашої партії з'явиться жінка-кандидат на президентських виборах", - сказала після голосування Пекресс.

Вона також заявила, що праві республіканці повернулися і пообіцяла відновити французьку гордість і захистити громадян Франції.