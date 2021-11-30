ru ua
Вт, 30 ноября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Называл Украину "мертвой": сторонник Путина выдвинулся кандидатом в президенты Франции

Новина українською →
Париж, Вторник 30 ноября 2021 18:06
Называл Украину "мертвой": сторонник Путина выдвинулся кандидатом в президенты Франции Фото: телеведущий Эрик Земмур выдвинул свою кандидатуру в президенты Франции (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Писатель и телеведущий Эрик Земмур объявил о своем выдвижении в кандидаты на выборах президента Франции в 2022 году. Он является активным сторонником российского лидера Владимира Путина и называл Украину "мертвой".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Земмура.

"Мои дорогие соотечественники, я баллотируюсь на президентских выборах", - написал он.

По рейтингам Politico, Земмур занимает третье место по популярности среди избирателей. За него готовы отдать свой голос 15% опрошенных изданием французов.

Земмур - выходец из Алжира. Его семья переехала во Францию во время войны африканской страны за независимость. Известен как публицист, автор газеты Le Figaro и телеведущий.

Его называют "французским Трампом", для которого одна из главных тем - борьба с иммиграцией. Земмур также является активным сторонником Владимира Путина и выступает против антироссийских санкций. В 2015 году он назвал Украину "мертвой".

Напомним, очередные выборы президента Франции пройдут 10 апреля 2022 года. Основным претендентом на этот пост считается действующий глава государства Эммануэль Макрон. За него готовы проголосовать около 25% избирателей.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Путин Франция
NEWS
Лукашенко впервые назвал Крым "де-юре российским". И посетит его с Путиным
Лукашенко впервые назвал Крым "де-юре российским". И посетит его с Путиным
DAILY
"Нетоварное соседство". Как и чем торгуют между собой враждующие страны
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора "Нетоварное соседство". Как и чем торгуют между собой враждующие страны