ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Республіканці можуть заслухати в Сенаті США свідків по справі імпічменту Трампа

Новини » Політика     23.12.2019 - 20:45
Республіканці можуть заслухати в Сенаті США свідків по справі імпічменту Трампа
Фото: Конгрес США (wikimedia.org GFDL)

Маконнелл закликав вести справу про імпічмент Трампа по справедливості

Лідер республіканської більшості у верхній палаті американського Конгресу Сполучених Штатів Мітч Макконнелл заявив, що не виключає можливості проведення додаткових слухань зі свідками по справі про імпічмент президента Дональда Трампа. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Fox News.

Маконнелл закликав вести справу про імпічмент Трампа по справедливості.

"Ми не виключаємо (заслуховування - ред.) свідків. Давайте вести цей процес так само, як було в ситуації з президентом Клінтоном - по справедливості", - зазначив він.

Він пояснив, що під час процесу щодо імпічменту президента Білла Клінтона 20 років тому в Сенаті спочатку були заслухані заяви сторін, дано відповіді на письмові запитання, після чого законодавці приймали рішення про проведення слухань зі свідками. При цьому він не уточнив, яких свідків хотіли б почути республіканці.

Тим не менш, лідер республіканців розкритикував рішення спікера Палати представників США Ненсі Пелосі не передавати в офіційному порядку до Сенату затверджені звинувачення проти Трампа за його імпічменту. Пелосі наполягає на вимогах демократів провести додаткові слухання в Сенаті в Палаті представників принаймні чотирьох свідків, у тому числі колишнього радника Трампа з питань національної безпеки Джона Болтона, а також в. о. голови адміністрації Білого дому Міка Малвени.

"Вона (Пелосі - ред.), мабуть, вважає, що може вказувати нам, як проводити судовий процес", - зазначив Маконнелл.

У той же час він визнав, що верхня палата зараз перебуває "у глухому куті" щодо подальшого розгляду справи про імпічмент.

"Ми нічого не можемо зробити, поки спікер (Палати представників - ред.) не надасть нам документи, тому всі будуть насолоджуватися (різдвяними - ред.) канікулами", - додав Макконнелл.

Нагадаємо, минулого тижня Палата представників Конгресу США проголосувала за обидві статті обвинувачення проти президента США Дональда Трампа в рамках процедури імпічменту.

У Білому домі відреагували на нові подробиці утримання військової допомоги Україні Білий дім заморозив допомогу Україні через півтори години після дзвінка Трампа Зеленському
Новини України імпічментДональд ТрампСенат США
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся