Республіканці висунуть Трампа кандидатом в президенти незалежно від вироку суду

Вирок для Трампа

Цього тижня журі суду Нью-Йорка визнали екс-президента США Дональда Трампа винним у кримінальній справі, яка стосується замовчування грошей, які Трамп через свого адвоката заплатив порноакторці Стормі Деніелс за мовчання про їх роман.

За цією справою Трампу було висунуто звинувачення за 34 пунктами. І за всіма цими пунктами його було визнано винним. Тепер суддя має обрати покарання для Трампа. Це станеться 11 липня.

Теоретично, Трампу може загрожувати від 4 до 136 років за ґратами, але за більшістю прогнозів, навряд чи його відправлять у в'язницю. Суддя може обмежитися домашнім арештом або випробувальним терміном.

Проте, навіть якщо Трампа відправлять у в'язницю, він все одно зможе балотуватися в президенти та отримати цю посаду, якщо переможе на виборах. Це буде першим подібним випадком в історії США.

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