Трамп винен у кримінальній справі: чи зможе він балотуватися в президенти США
Колишній президент США Дональд Трамп все ще може балотуватися на посаду президента. Конституція США встановлює кілька вимог до кандидатів, включаючи відсутність обмежень на основі характеру чи судимості.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Незрозуміло, як засудження Трампа може вплинути на результат виборів. Але якщо він переможе, США вперше отримають засудженого злочинця на посаді глави держави.
Трамп не зможе помилувати себе у разі переобрання, тому що справу було порушено державними, а не федеральними прокурорами.
Проте у двох федеральних справах Трамп теоретично у разі переобрання міг би наказати Міністерству юстиції припинити розгляд справ.
Суд визнав Трампа винним у першій справі
Дональд Трамп був визнаний винним за всіма пунктами звинувачення у справі про спробу підкупу порноактриси Стормі Деніелс за мовчання про їхній секс. Вирок буде оголошено 11 липня.
Експрезидент звинуватив прокуратуру і суд в упередженості та виконанні політичного замовлення чинного президента США Джо Байдена.
Звинувачення стосуються 130 000 доларів у вигляді платежів, які компанія Трампа здійснила його тодішньому адвокату Майклу Коену. Той заплатив цю суму від імені Трампа, щоб не дати порноакторці Стормі Деніелс оприлюднити свої заяви про сексуальні стосунки з Трампом десять років тому. Трамп заперечує факт цієї зустрічі.
Прокурори стверджують, що виплати Коену були помилково зареєстровані як судові гонорари. Прокуратура назвала ці гроші частиною схеми приховування скандальних історій, які, як боявся Трамп, могли б допомогти його супернику на виборах 2016 року.
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