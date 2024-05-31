Трамп винен у кримінальній справі: чи зможе він балотуватися в президенти США

Колишній президент США Дональд Трамп все ще може балотуватися на посаду президента. Конституція США встановлює кілька вимог до кандидатів, включаючи відсутність обмежень на основі характеру чи судимості.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Незрозуміло, як засудження Трампа може вплинути на результат виборів. Але якщо він переможе, США вперше отримають засудженого злочинця на посаді глави держави. Трамп не зможе помилувати себе у разі переобрання, тому що справу було порушено державними, а не федеральними прокурорами. Проте у двох федеральних справах Трамп теоретично у разі переобрання міг би наказати Міністерству юстиції припинити розгляд справ. Суд визнав Трампа винним у першій справі