Республиканцы выдвинут Трампа кандидатом в президенты независимо от приговора суда

Приговор для Трампа

На этой неделе жюри суда Нью-Йорка признали экс-президента США Дональда Трампа виновным в уголовном деле, касающемся умолчания денег, которые Трамп через своего адвоката заплатил порноактрисе Сторми Дэниелс за молчание об их романе.

По этому делу Трампу было предъявлено обвинение по 34 пунктам. И по всем этим пунктам он был признан виновным. Теперь судья должен избрать наказание для Трампа. Это произойдет 11 июля.

Теоретически, Трампу может грозить от 4 до 136 лет за решеткой, но по большинству прогнозов, вряд ли его отправят в тюрьму. Судья может ограничиться домашним арестом или испытательным сроком.

Однако даже если Трампа отправят в тюрьму, он все равно сможет баллотироваться в президенты и получить этот пост, если победит на выборах. Это будет первым подобным случаем в истории США.

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