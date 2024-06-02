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Республиканцы выдвинут Трампа кандидатом в президенты независимо от приговора суда

Фото: Дональд Трамп, экс-президент США (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

Республиканская партия номинирует Дональда Трампа кандидатом в президенты США независимо от того, какой приговор вынесет для него судья по уголовному делу по умолчанию денег.

Об этом заявила сопредседатель Национального комитета Республиканской партии Лара Трамп, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Как сказала Лара Трамп, республиканцы должны быть готовы ко всему, имея в виду и возможное решение суда об ограничении свободы Трампа.

"Мы должны строить планы по мере того, как это будет развиваться, и у нас будет несколько планов на случай непредвиденных обстоятельств. Правда в том, что на самом деле не имеет значения, мы выдвинем Дональда Трампа как нашего республиканского кандидата, и это то, что в конечном счете имеет значение", - заявила она в эфире телеканала CNN.

Приговор для Трампа

На этой неделе жюри суда Нью-Йорка признали экс-президента США Дональда Трампа виновным в уголовном деле, касающемся умолчания денег, которые Трамп через своего адвоката заплатил порноактрисе Сторми Дэниелс за молчание об их романе.

По этому делу Трампу было предъявлено обвинение по 34 пунктам. И по всем этим пунктам он был признан виновным. Теперь судья должен избрать наказание для Трампа. Это произойдет 11 июля.

Теоретически, Трампу может грозить от 4 до 136 лет за решеткой, но по большинству прогнозов, вряд ли его отправят в тюрьму. Судья может ограничиться домашним арестом или испытательным сроком.

Однако даже если Трампа отправят в тюрьму, он все равно сможет баллотироваться в президенты и получить этот пост, если победит на выборах. Это будет первым подобным случаем в истории США.

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