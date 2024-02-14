Республіканці з Сенату США обговорили з Трампом пропозицію щодо кредиту на допомогу Україні

За словами республіканців, вони звернулися до Трампа з цією ідеєю і поговорили з ним у понеділок, 12 лютого.

"Нас була група, і ми обговорювали, щоб зрозуміти, про що він думає, і чи серйозно він до цього ставиться, тому що якщо так, то з'ясуймо, як це зробити, і це була чудова розмова", - заявив сенатор Маркуейн Маллін.

Своєю чергою сенатор Кевін Крамер заявив, що він також говорив із Трампом і кількома членами групи про цю ідею, яка, на його думку, отримує "великий імпульс" і не є "надмірно образливою для одержувачів".

"Чому б Україні, багатій на корисні копалини, які потрібні нам як вільній країні, або замороженим російським активам, які у нас є, не надати їх американським платникам податків для поповнення щедрості", - заявив політик.

Допомога Україні від США

Торік президент США Джо Байден запросив у Конгресу виділити понад 100 млрд доларів на допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню, а також охорону американського кордону. Республіканці відмовилися підтримувати ініціативу. Вони вимагали більш жорстких заходів з охорони кордонів. Таким чином, допомога Україні стала залежною від позиції членів Республіканської партії.

Нещодавно в Сенаті США почали розглядати законопроект за допомогою України, Ізраїлю та Тайваню без грошей для кордону. Вже 3 лютого його підтримали сенатори.

Для того, щоб законопроект набув чинності, він ще має пройти Палату представників і підписати президент Джо Байден.

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