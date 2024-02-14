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Республиканцы из Сената США обсудили с Трампом предложение о кредите на помощь Украине

Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Сенаторы-республиканцы этой неделе обсудили с Дональдом Трампом его предложении предоставить Украине помощь в виде займа с условиями, как раз перед принятием верхней палатой двухпартийного пакета внешней помощи на 95 миллиардов долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Hill.

По словам республиканцев, они обратились к Трампу с этой идеей и поговорили с ним в понедельник, 12 февраля. 

"Нас была группа, и мы обсуждали, чтобы понять, о чем он думает, и серьезно ли он к этому относится, потому что если да, то давайте выясним, как это сделатьИ это был отличный разговор", - заявил сенатор Маркуэйн Маллин. 

В свою очередь сенатор Кевин Крамер заявил, что он также говорил с Трампом и несколькими членами группы об этой идее, которая, по его мнению, получает "большой импульс" и не является "чрезмерно оскорбительной для получателей". 

"Почему бы Украине, богатой полезными ископаемыми, которые нужны нам как свободной стране, или замороженным российским активам, которые у нас есть, не предоставить их американским налогоплательщикам для пополнения щедрости", - заявил политик. 

Помощь Украине от США

В прошлом году президент США Джо Байден запросил у Конгресса выделить более 100 млрд долларов на помощь Украине, Израилю и Тайваню, а также охрану американской границы. Республиканцы отказались поддерживать инициативу. Они требовали более жестких мер по охране границ. Таким образом, помощь Украине стала зависимой от позиции членов Республиканской партии.

Не так давно в Сенате США начали рассматривать законопроект с помощью Украины, Израиля и Тайваня без денег для границы. Уже 3 февраля его поддержали сенаторы.

Для того, чтобы законопроект вступил в силу, он еще должен пройти Палату представителей и быть подписан президентом Джо Байденом.

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