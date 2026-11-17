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Республіканці в бюджетному комітеті Сенату США запропонували спрямувати 300 млн доларів на протидію російському впливу у 2027 фінансовому році. Також передбачені кошти на протидію впливу Китаю та Ірану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Комітету Сенату США з асигнувань, оприлюднене на EIN Presswire.

Витрати запропонували передбачити в законопроєкті про фінансування Державного департаменту, закордонних операцій та пов'язаних програм на 2027 фінансовий рік. Документ входить до пакета п'яти бюджетних законопроєктів, тексти яких комітет оприлюднив 16 листопада. Скільки пропонують виділити Окрім 300 млн доларів на протидію російському впливу, проєкт передбачає: 45 млн доларів на протидію впливу Ірану;

400 млн доларів на протидію впливу Китаю;

1,8 млрд доларів на реалізацію Індо-Тихоокеанської стратегії та протидію КНР;

3,3 млрд доларів на військову допомогу Ізраїлю через Держдепартамент. Йдеться про запропоновані бюджетні витрати, а не про вже виділене фінансування. Що кажуть у Комітеті Голова Комітету Сенату з асигнувань, сенаторка-республіканка Сьюзен Коллінз заявила, що законопроєкт має посилити національну безпеку США та забезпечити Держдепартамент ресурсами для реагування на нові виклики. За її словами, документ також продовжує безпекову допомогу союзникам і партнерам США, зокрема Тайваню та Україні, та спрямований на протидію розширенню впливу Китаю.