Республіканці розкритикували Трампа за загрозу залишити союзників по НАТО без допомоги

"От чому я вже давно говорю, що він непридатний на пост президента Сполучених Штатів", - заявив колишній кандидат у президенти від республіканської партії Кріс Крісті в інтерв'ю програмі "Зустріч з пресою" на каналі NBC.

Під час політичного мітингу в суботу в Південній Кароліні Трамп поскаржився на те, що він назвав "простроченими" платежами з боку деяких країн НАТО, і розповів минулу розмову з головою "великої країни" про напад Росії на такі країни.

"Ні, я б не став вас захищати. Насправді я заохочував би їх (Росію) робити все, що вони, чорт забирай, хочуть. Ви повинні заплатити", - сказав Трамп неназваному лідеру.

Реакція на заяву Трамп

Ці висловлювання викликали закиди з боку Білого дому, який назвав їх "жахливими та божевільними", а також з боку інших високопоставлених західних чиновників.

Нездатність багатьох із 31 члена НАТО досягти цільового показника витрат на оборону у розмірі не менше 2% валового внутрішнього продукту вже давно є джерелом напруженості у відносинах зі Сполученими Штатами, чиї збройні сили становлять основу військової могутності альянсу. За оцінками НАТО, лише 11 членів витрачають кошти на цільовому рівні.

Колишній губернатор Південної Кароліни Ніккі Гейлі, яка є єдиним конкурентом Трампа на висування в президенти від Республіканської партії у 2024 році, заявила: "Останнє, що ми коли-небудь хочемо зробити, це стати на бік Росії".

В інтерв'ю програмі CBS "Обличчям до нації" вона додала: "Не беріть сторони того, хто вторгся в країну, і півмільйона людей загинули або були поранені через Путіна в його війні проти України".

Сенатор-республіканець Ліндсі Грем, близький союзник Трампа, заявив, що він не згоден "з тим, як він (Трамп) це сказав", маючи на увазі зауваження про НАТО. Грем додав: "Росія нікуди не вторгалася, коли він був президентом, і якщо він знову стане президентом, вони цього не робитимуть".

Сенатор-республіканець Том Тілліс звинуватив помічників Трампа в тому, що вони не змогли пояснити колишньому президентові, що Сполучені Штати, як член НАТО, віддані захисту будь-якого члена альянсу, який зазнав нападу.

Сенатор-республіканець Ренд Пол назвав висловлювання Трампа "дурістю".

У неділю, коли в Сенаті проходили дебати з приводу прохання президента Джо Байдена про надання надзвичайної допомоги, щоб допомогти Україні відбити російську агресію та Ізраїлю у його війні з ХАМАС у секторі Газа, деякі республіканці стали на захист Трампа.

"Практично кожен американський президент у якийсь момент так чи інакше скаржився на те, що інші країни НАТО роблять недостатньо. Трамп - лише перший, хто висловив це в таких термінах. Але мене це не турбує, тому що він був президентом раніше", - сказав сенатор Марко Рубіо в інтерв'ю CNN.