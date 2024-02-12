Республіканці розкритикували Трампа за загрозу залишити союзників по НАТО без допомоги

Деякі республіканці, соратники колишнього президента Дональда Трампа, розкритикували його за слова про те, що він не захоче захищати членів НАТО від нападу Росії, якщо внесок цих країн в оборонний альянс буде недостатнім.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
"От чому я вже давно говорю, що він непридатний на пост президента Сполучених Штатів", - заявив колишній кандидат у президенти від республіканської партії Кріс Крісті в інтерв'ю програмі "Зустріч з пресою" на каналі NBC.
Під час політичного мітингу в суботу в Південній Кароліні Трамп поскаржився на те, що він назвав "простроченими" платежами з боку деяких країн НАТО, і розповів минулу розмову з головою "великої країни" про напад Росії на такі країни.
"Ні, я б не став вас захищати. Насправді я заохочував би їх (Росію) робити все, що вони, чорт забирай, хочуть. Ви повинні заплатити", - сказав Трамп неназваному лідеру.
Ці висловлювання викликали закиди з боку Білого дому, який назвав їх "жахливими та божевільними", а також з боку інших високопоставлених західних чиновників.
Нездатність багатьох із 31 члена НАТО досягти цільового показника витрат на оборону у розмірі не менше 2% валового внутрішнього продукту вже давно є джерелом напруженості у відносинах зі Сполученими Штатами, чиї збройні сили становлять основу військової могутності альянсу. За оцінками НАТО, лише 11 членів витрачають кошти на цільовому рівні.
Колишній губернатор Південної Кароліни Ніккі Гейлі, яка є єдиним конкурентом Трампа на висування в президенти від Республіканської партії у 2024 році, заявила: "Останнє, що ми коли-небудь хочемо зробити, це стати на бік Росії".
В інтерв'ю програмі CBS "Обличчям до нації" вона додала: "Не беріть сторони того, хто вторгся в країну, і півмільйона людей загинули або були поранені через Путіна в його війні проти України".
Сенатор-республіканець Ліндсі Грем, близький союзник Трампа, заявив, що він не згоден "з тим, як він (Трамп) це сказав", маючи на увазі зауваження про НАТО. Грем додав: "Росія нікуди не вторгалася, коли він був президентом, і якщо він знову стане президентом, вони цього не робитимуть".
Сенатор-республіканець Том Тілліс звинуватив помічників Трампа в тому, що вони не змогли пояснити колишньому президентові, що Сполучені Штати, як член НАТО, віддані захисту будь-якого члена альянсу, який зазнав нападу.
Сенатор-республіканець Ренд Пол назвав висловлювання Трампа "дурістю".
У неділю, коли в Сенаті проходили дебати з приводу прохання президента Джо Байдена про надання надзвичайної допомоги, щоб допомогти Україні відбити російську агресію та Ізраїлю у його війні з ХАМАС у секторі Газа, деякі республіканці стали на захист Трампа.
"Практично кожен американський президент у якийсь момент так чи інакше скаржився на те, що інші країни НАТО роблять недостатньо. Трамп - лише перший, хто висловив це в таких термінах. Але мене це не турбує, тому що він був президентом раніше", - сказав сенатор Марко Рубіо в інтерв'ю CNN.
Нагадаємо, на заяву Трампа відреагував генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. За його словами, розмови про те, що члени оборонного альянсу не захищають одне одного, підривають спільну безпеку. Крім того, за його словами, подібні заяви ставлять під загрозу життя американських та європейських солдатів.