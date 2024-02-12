Республиканцы раскритиковали Трампа за угрозу оставить союзников по НАТО без помощи

"Вот почему я уже давно говорю, что он непригоден на пост президента Соединенных Штатов", - заявил бывший кандидат в президенты от республиканской партии Крис Кристи в интервью программе "Встреча с прессой" на канале NBC.

Во время политического митинга в субботу в Южной Каролине Трамп пожаловался на то, что он назвал "просроченными" платежами со стороны некоторых стран НАТО, и рассказал прошлом разговоре с главой "большой страны" о нападении России на такие страны.

"Нет, я бы не стал вас защищать. На самом деле я бы поощрял их (Россию) делать все, что они, черт возьми, хотят. Вы должны заплатить", - сказал Трамп неназванному лидеру.

Реакция на заявление Трамп

Эти высказывания вызвали упреки со стороны Белого дома, который назвал их "ужасными и безумными", а также со стороны других высокопоставленных западных чиновников.

Неспособность многих из 31 члена НАТО достичь целевого показателя расходов на оборону в размере не менее 2% валового внутреннего продукта уже давно является источником напряженности в отношениях с Соединенными Штатами, чьи вооруженные силы составляют основу военной мощи альянса. По оценкам НАТО, только 11 членов тратят средства на целевом уровне.

Бывший губернатор Южной Каролины Никки Хейли, которая является единственным оставшимся конкурентом Трампа на выдвижение в президенты от Республиканской партии в 2024 году, заявила: "Последнее, что мы когда-либо хотим сделать, это встать на сторону России".

В интервью программе CBS "Лицом к нации" она добавила: "Не принимайте сторону того, кто вторгся в страну, и полмиллиона человек погибли или были ранены из-за Путина в его войне против Украины".

Сенатор-республиканец Линдси Грэм, близкий союзник Трампа, заявил, что он не согласен "с тем, как он (Трамп) это сказал", имея в виду замечания о НАТО. Грэм добавил: "Россия никуда не вторгалась, когда он был президентом, и если он снова станет президентом, они не будут этого делать".

Сенатор-республиканец Том Тиллис обвинил помощников Трампа в том, что они не смогли объяснить бывшему президенту, что Соединенные Штаты, как член НАТО, привержены защите любого члена альянса, подвергшегося нападению.

Сенатор-республиканец Рэнд Пол назвал высказывания Трампа "глупостью".

В воскресенье, когда в Сенате проходили дебаты по поводу просьбы президента Джо Байдена об оказании чрезвычайной помощи, чтобы помочь Украине отразить российскую агрессию и Израилю в его войне с ХАМАС в секторе Газа, некоторые республиканцы встали на защиту Трампа.

"Практически каждый американский президент в какой-то момент так или иначе жаловался на то, что другие страны НАТО делают недостаточно. Трамп - лишь первый, кто выразил это в таких терминах. Но меня это не беспокоит, потому что он был президентом раньше", - сказал сенатор Марко Рубио в интервью CNN.