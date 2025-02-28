Республіканці розділились в думках щодо угоди з Україною про корисні копалини, - The Hill
Думки сенаторів від Республіканської партії Сполучених Штатів Америки (США) розділились щодо угоди з Україною про корисні копалини.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Hill.
Частина сенаторів вітає майбутню угоду та вважає її потенційною перемогою, а інші ж закликають до посилення гарантій суверенітету України. Водночас є й ті, хто застерігає від будь-яких гарантій безпеки з боку Вашингтона, оскільки це нібито може втягнути країну в майбутню війну.
Сенатор Том Тілліс, заявив, що міцні гарантії безпеки з боку Штатів будуть важливими для залучення американських приватних інвестицій у видобуток корисних копалин.
"Це буде критично важливо для нашої довіри до того, що це буде підприємство, в якому зможуть брати участь компанії зі Сполучених Штатів чи Європи, чи звідки завгодно. Вони повинні мати ці гарантії безпеки", - заявив сенатор.
Водночас він попередив, що "ускладнюючим фактором" є те, що частина корисних копалин розташовані на тимчасово окупованих територіях.
Сенатор Ренд Пол, своєю чергою, виступає проти будь-яких безпекових угод з Україною, оскільки підтримує "припинення війни".
"Я думаю, що президент робить хорошу роботу, наполягаючи на завершенні війни. Чим швидше, тим краще. Чим швидше ми зможемо зупинити бійню, тим краще. Я не за те, щоб обіцяти, що ми захистимо світ, або обіцяти, що ми захистимо Україну", - заявив він.
Тим часом сенатор Кріс Мерфі назвав угоду безглуздою, оскільки вона не вимагає жодних реальних зобов'язань ні від США, ні від України.
Угода про корисні копалини
Як відзначав раніше президент Володимир Зеленський, майбутня угода може мати великий успіх, або ж тихенько пройти.
Тим часом голова Міністерства фінансів США Скотте Беннт заявив, що угода про корисні копалини вже готова й очікує на підписання.
Детальніше про майбутню угоду - читайте у матеріалі РБК-Україна "Пішли на угоду. Із чим Зеленський їде до Трампа і чи почнуться переговори з Росією".
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