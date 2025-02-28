Республиканцы разделились во мнениях по соглашению с Украиной о полезных ископаемых, - The Hill
Мнения сенаторов от Республиканской партии Соединенных Штатов Америки (США) разделились относительно соглашения с Украиной о полезных ископаемых.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Hill.
Часть сенаторов приветствует предстоящее соглашение и считает его потенциальной победой, а другие же призывают к усилению гарантий суверенитета Украины. В то же время есть и те, кто предостерегает от любых гарантий безопасности со стороны Вашингтона, поскольку это якобы может втянуть страну в будущую войну.
Сенатор Том Тиллис, заявил, что прочные гарантии безопасности со стороны Штатов будут важны для привлечения американских частных инвестиций в добычу полезных ископаемых.
"Это будет критически важно для нашего доверия к тому, что это будет предприятие, в котором смогут участвовать компании из Соединенных Штатов или Европы, или откуда угодно. Они должны иметь эти гарантии безопасности", - заявил сенатор.
В то же время он предупредил, что "осложняющим фактором" является то, что часть полезных ископаемых расположены на временно оккупированных территориях.
Сенатор Рэнд Пол, в свою очередь, выступает против любых соглашений по безопасности с Украиной, поскольку поддерживает "прекращение войны".
"Я думаю, что президент делает хорошую работу, настаивая на завершении войны. Чем быстрее, тем лучше. Чем быстрее мы сможем остановить бойню, тем лучше. Я не за то, чтобы обещать, что мы защитим мир, или обещать, что мы защитим Украину", - заявил он.
Тем временем сенатор Крис Мерфи назвал соглашение бессмысленным, поскольку оно не требует никаких реальных обязательств ни от США, ни от Украины.
Соглашение о полезных ископаемых
Как отмечал ранее президент Владимир Зеленский, будущая сделка может иметь большой успех, или же тихонько пройти.
Тем временем глава Министерства финансов США Скотте Беннт заявил, что соглашение о полезных ископаемых уже готово и ожидает подписания.
Подробнее о предстоящем соглашении - читайте в материале РБК-Украина"Пошли на сделку. С чем Зеленский едет к Трампу и начнутся ли переговоры с Россией".
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