Республиканцы разделились во мнениях по соглашению с Украиной о полезных ископаемых, - The Hill

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Hill .

Часть сенаторов приветствует предстоящее соглашение и считает его потенциальной победой, а другие же призывают к усилению гарантий суверенитета Украины. В то же время есть и те, кто предостерегает от любых гарантий безопасности со стороны Вашингтона, поскольку это якобы может втянуть страну в будущую войну.

Сенатор Том Тиллис, заявил, что прочные гарантии безопасности со стороны Штатов будут важны для привлечения американских частных инвестиций в добычу полезных ископаемых.

"Это будет критически важно для нашего доверия к тому, что это будет предприятие, в котором смогут участвовать компании из Соединенных Штатов или Европы, или откуда угодно. Они должны иметь эти гарантии безопасности", - заявил сенатор.

В то же время он предупредил, что "осложняющим фактором" является то, что часть полезных ископаемых расположены на временно оккупированных территориях.

Сенатор Рэнд Пол, в свою очередь, выступает против любых соглашений по безопасности с Украиной, поскольку поддерживает "прекращение войны".

"Я думаю, что президент делает хорошую работу, настаивая на завершении войны. Чем быстрее, тем лучше. Чем быстрее мы сможем остановить бойню, тем лучше. Я не за то, чтобы обещать, что мы защитим мир, или обещать, что мы защитим Украину", - заявил он.

Тем временем сенатор Крис Мерфи назвал соглашение бессмысленным, поскольку оно не требует никаких реальных обязательств ни от США, ни от Украины.