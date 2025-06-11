Республіканці просять Трампа послабити агресивні депортації

Як зазначає видання, деякі законодавці з Республіканської партії починають застерігати адміністрацію Трампа переглянути свої ініціативи щодо депортацій. Вони переконані, що США мають депортувати з країни злочинців та членів банд.

Але при цьому існують розбіжності у поглядах щодо того, наскільки агресивно міграційна служба повинна депортувати працівників, давніх мігрантів та деяких людей, які шукали притулку від жорстоких режимів.

Так, член Палати представників Девід Валадао (республіканець від Каліфорнії) закликає чиновників Трампа "надавати пріоритет депортації відомих злочинців, а не працьовитим людям, які мирно жили в США роками".

Республіканець від Флориди Карлос Гіменес теж стурбований депортацією людей, які приїхали до США давно. На його думку, йдеться про робочі місця, а це може зашкодити економіці США.

Проте є республіканці, які заявили, що майже не занепокоєні щодо кампанії Трампа з депортацій.