Республіканці просять Байдена запобігти співпраці Франції з "Росатомом", - Reuters

Впливові члени Республіканської партії США просять президента Джо Байдена втрутитися і перешкодити співпраці французької компанії з "Росатомом".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Видання ознайомилося з листом від голови комітету у закордонних справах Палати представників Майкла Маккола та сенатора Джима Ріша, які закликали Байдена не відмовлятися від санкцій щодо Росії. В іншому разі це дасть змогу французькій компанії Electricite de France брати участь у проектах з атомної енергетики спільно з "Росатомом".
Законодавці заявили, що компанія Electricite de France може придбати дочірню компанію американської компанії, яка разом із "Росатомом" брала участь у проєктах з атомної енергетики в Угорщині, Туреччині та Єгипті. Ці проєкти були припинені протягом багатьох років через санкції.
Тому республіканці закликали Байдена перешкодити французькій компанії працювати над проектами цивільної атомної енергетики з російською державною атомною компанією "Росатом".
Раніше Bloomberg писало, що французька компанія Framatome співпрацює з "Росатомом" над створенням ядерного палива.
Видання повідомляло, що це необхідно для виробництва палива для реакторів, що забезпечують електроенергією 100 млн жителів Східної Європи.
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