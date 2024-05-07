RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Республиканцы просят Байдена предотвратить сотрудничество Франции с "Росатомом", - Reuters

Архивное фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Влиятельные члены Республиканской партии США просят президента Джо Байдена вмешаться и помешать сотрудничеству французской компании с "Росатомом".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Издание ознакомилось с письмом от председателя комитета по иностранным делам Палаты представителей Майкла Маккола и сенатора Джима Риша, которые призвали Байдена не отказываться от санкций в отношении России. В противном случае это позволит французской компании Electricite de France участвовать в проектах по атомной энергетике совместно с "Росатомом".

Законодатели заявили, что компания Electricite de France может приобрести дочернюю компанию американской компании, которая вместе с "Росатомом" участвовала в проектах по атомной энергетике в Венгрии, Турции и Египте. Эти проекты были приостановлены в течение многих лет из-за санкций.

Поэтому республиканцы призвали Байдена помешать французской компании работать над проектами гражданской атомной энергетики с российской государственной атомной компанией "Росатом".

Не первый случай сотрудничества "Росатома" с Францией

Ранее Bloomberg писало, что французская компания Framatome сотрудничает с "Росатомом" по созданию ядерного топлива.

Издание сообщало, что это необходимо для производства топлива для реакторов, обеспечивающих электроэнергией 100 млн жителей Восточной Европы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ФранцияРоссийская ФедерацияСоединенные Штаты АмерикиДжозеф БайденРосатомВойна в Украине