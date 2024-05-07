Республиканцы просят Байдена предотвратить сотрудничество Франции с "Росатомом", - Reuters

Влиятельные члены Республиканской партии США просят президента Джо Байдена вмешаться и помешать сотрудничеству французской компании с "Росатомом".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Издание ознакомилось с письмом от председателя комитета по иностранным делам Палаты представителей Майкла Маккола и сенатора Джима Риша, которые призвали Байдена не отказываться от санкций в отношении России. В противном случае это позволит французской компании Electricite de France участвовать в проектах по атомной энергетике совместно с "Росатомом".
Законодатели заявили, что компания Electricite de France может приобрести дочернюю компанию американской компании, которая вместе с "Росатомом" участвовала в проектах по атомной энергетике в Венгрии, Турции и Египте. Эти проекты были приостановлены в течение многих лет из-за санкций.
Поэтому республиканцы призвали Байдена помешать французской компании работать над проектами гражданской атомной энергетики с российской государственной атомной компанией "Росатом".
Ранее Bloomberg писало, что французская компания Framatome сотрудничает с "Росатомом" по созданию ядерного топлива.
Издание сообщало, что это необходимо для производства топлива для реакторов, обеспечивающих электроэнергией 100 млн жителей Восточной Европы.
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