Республіканці в Конгресі США хочуть посилити контроль над допомогою Україні

Майкл Маккол, який претендує на посаду голови Комітету в закордонних справах, зазначив, що вони мають намір "забезпечити більший нагляд, прозорість та підзвітність".

Своєю чергою Майк Тернер, старший республіканець у Комітеті з питань розвідки, критично оцінив той факт, що лише 8 млрд із 40 млрд доларів, ухвалених в травні, були спрямовані безпосередньо на озброєння України.

"Це гроші американських платників податків, які йдуть в Україну. Чи зменшує це наше бажання допомогти українському народу боротися? Ні, але ми будемо робити це відповідально", - сказав політик.

За словами конгресмена, республіканці мають впевнетись, що Україна "отримає те, що їй потрібно", зокрема критично важливе озброєння.

"Ми повинні переконатися, що працюємо з партнерами і створюємо систему протиповітряної оборони. Аби захистити Київ, захистити їхню інфраструктуру, - додав Тернер.