Республиканцы в Конгрессе США хотят усилить контроль над помощью для Украины

Майкл Маккол, претендующий на должность главы Комитета по иностранным делам, отметил, что они намерены "обеспечить больший надзор, прозрачность и подотчетность".

В свою очередь Майк Тернер, старший республиканец в Комитете по разведке, критически оценил тот факт, что только 8 млрд из 40 млрд долларов, принятых в мае, были направлены непосредственно на вооружение Украины.

"Это деньги американских налогоплательщиков, которые идут в Украину. Уменьшает ли это наше желание помочь украинскому народу бороться? Нет, но мы будем делать это ответственно", - сказал политик.

По словам конгрессмена, республиканцы должны убедиться, что Украина "получит то, что ей нужно", в частности, критически важное вооружение.

"Мы должны убедиться, что работаем с партнерами и создаем систему противовоздушной обороны. Чтобы защитить Киев, защитить их инфраструктуру", - добавил Тернер.