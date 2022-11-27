RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Республиканцы в Конгрессе США хотят усилить контроль над помощью для Украины

Фото: Республиканцы в Конгрессе США хотят усилить контроль над помощью для Украины (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

Республиканцы, получившие большинство в Палате представителей Конгресса США, заявили, что потребуют большего контроля над военной помощью для Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Майкл Маккол, претендующий на должность главы Комитета по иностранным делам, отметил, что они намерены "обеспечить больший надзор, прозрачность и подотчетность".

В свою очередь Майк Тернер, старший республиканец в Комитете по разведке, критически оценил тот факт, что только 8 млрд из 40 млрд долларов, принятых в мае, были направлены непосредственно на вооружение Украины.

"Это деньги американских налогоплательщиков, которые идут в Украину. Уменьшает ли это наше желание помочь украинскому народу бороться? Нет, но мы будем делать это ответственно", - сказал политик.

По словам конгрессмена, республиканцы должны убедиться, что Украина "получит то, что ей нужно", в частности, критически важное вооружение.

"Мы должны убедиться, что работаем с партнерами и создаем систему противовоздушной обороны. Чтобы защитить Киев, защитить их инфраструктуру", - добавил Тернер.

Напомним, президент США Джо Байден хочет, чтобы Конгресс принял новый пакет помощи Украине до конца года.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты АмерикиКонгресс США