Республіканці в Конгресі хочуть оформити частину допомоги Україні у вигляді кредиту, - Politico

"Ідея циркулює вже кілька тижнів, натхненна нещодавніми заявами колишнього президента Дональда Трампа про те, що всю іноземну допомогу США, не тільки Україні, мають надавати в борг, а не напряму", - йдеться в матеріалі.

Ставлення до ідеї в Палаті представників

Також видання пише, що варіант із кредитом серйозно сприймається і в Палаті представників, де голосування за допомогу Україні застопорилося на кілька місяців.

Деякі республіканці підхопили цю ідею і запропонували її спікеру Палати представників Майку Джонсону.

Спікер, за словами людей, знайомих із переговорами, порадив їм скласти пропозицію, перевірити ґрунт разом зі своїми колегами з Республіканської партії. А вже потім, якщо конференція схвалить, приступити до реалізації.

Хто заважає схваленню допомоги Україні

Є надія, що варіант кредиту може стати життєздатною альтернативою для республіканців, які вже кілька місяців заплутуються в цьому питанні.

Під час дебатів прихильники оборонної політики, які вирішили не дозволити диктатору Володимиру Путіну перемогти Україну, зіштовхнулися з консерваторами-трампістами, які відкидають ідею відправки грошей Україні, коли кордон зі США все ще "перебуває в руїнах", а держборг перевищує 34 трильйони доларів.

Яку ідею пропонують республіканці

Видання пише, що члени Республіканської партії думають про структурування кредитної угоди.

Раніше президент Джо Байден запросив для України 60 мільярдів доларів, хоча більша частина цих грошей буде повернута назад в американську оборонно-промислову базу. Зброю в кінцевому підсумку буде відправлено в Україну, але гроші підтримають американські робочі місця і наростять потенціал американського арсеналу.

А близько 12 мільярдів доларів підуть безпосередньо в Україну. Республіканці стверджують, що якщо взяти цю суму і перетворити її на своєрідний безвідсотковий кредит, то це не тільки дасть змогу отримати вкрай необхідну допомогу на передовій, а й заспокоїть Трампа і порадує електорат Республіканської партії.

Демократи можуть погодитися на цей варіант

Politico пише, що деякі республіканці перебувають у контакті з оточенням Трампа, щоб подивитися, чи зможуть вони домогтися від колишнього президента схвалення цієї ідеї.

"Якщо це так, республіканці могли б спробувати назвати цей пакет безпрограшним: підтримка американської оборонної промисловості та новий прецедент надання іноземної допомоги у вигляді кредиту, а не подарунка, як того вимагає їхній ймовірний кандидат", - пише видання.

Однак неясно, чи підтримають цей план члени Демократичної партії США. Адже раніше частина з них заперечували проти ідеї надання допомоги Україні у вигляді кредиту.

А лідер меншості в Сенаті Мітч Макконнелл минулого тижня поставився зі зневагою до цієї ідеї, припустивши, що ухвалення законопроєкту Палати представників і отримання допомоги забере занадто багато часу. Однак все-таки республіканці думають, що в кінцевому підсумку демократи погодяться на цей варіант.

Допомога Україні від США

Нагадаємо, у США вже кілька місяців не можуть надати фінансування нової допомоги Україні. Відповідний законопроект "застряг" у Конгресі.

Нещодавно Сенат США підтримав виділення на допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню 95 млрд доларів. З них понад 60 млрд доларів передбачено для України.

Для того, щоб такий законопроект набув чинності, необхідно, щоб його підтримали у Палаті представників США.

Спікер Палати Майк Джонсон відмовляється виносити його на голосування. Він хоче, щоб допомогу Україні розглядали у прив'язці до грошей на захист кордонів від мігрантів.

При цьому республіканці Палати почали розробляти власний законопроект щодо допомоги Україні. Він передбачає виділення частини невоєнної допомоги у формі кредиту.

Також вчора сенатор від Республіканської партії Ліндсі Грем заявив, що спікер Палати представників Майк Джонсон зараз шукає варіанти, як забезпечити ухвалення Конгресом нового пакету американської допомоги Україні. Варіантом може бути надання допомоги у вигляді безвідсоткового кредиту, а не у формі гранту, як це було раніше.