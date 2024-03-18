ua en ru
Пн, 18 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Спікер Джонсон шукає варіанти, як забезпечити підтримку нової допомоги Україні, - сенатор

Київ, Понеділок 18 березня 2024 19:36
UA EN RU
Спікер Джонсон шукає варіанти, як забезпечити підтримку нової допомоги Україні, - сенатор Фото: сенатор США Ліндсі Грем (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський, Мілан Лєліч

Спікер Палати представників Майк Джонсон зараз шукає варіанти, як забезпечити ухвалення Конгресом нового пакету американської допомоги Україні. Можливим варіантом може бути надання допомоги у вигляді безвідсоткового кредиту, а не у формі гранту, як це було раніше.

Про це на брифінгу в Києві заявив сенатор від Республіканської партії Ліндсі Грем, повідомляє кореспондент РБК-Україна.

"Я розмовляв зі спікером (Джонсоном, - ред.) до того, як приїхав сюди. Він намагається знайти спосіб просунути допомогу Україні. Я думаю, що ідея кредиту буде досить популярною. Не лише серед республіканців, а й серед демократів", - сказав Грем.

Також він багаторазово наголосив, що ідея допомоги у формі безвідсоткового кредиту користується підтримкою експрезидента Дональда Трампа.

"70% сенаторів-республіканців розуміють необхідність допомагати Україні", - додав сенатор.

Сенатор висловив сподівання, що відповідний проект зможе пройти Палату представників "найближчими днями, не тижнями".

"Я сподіваюся, що ми знайдемо шлях вперед щодо пакета додаткової допомоги (Україна, - ред.) цього тижня, як тільки приймемо наш власний бюджет", - зазначив Грем.

Під час брифінгу сенатор постійно наголошував, що він підтримує надання допомоги Україні, але при цьому наголосив і на необхідності врахувати інтереси американських виборців, а саме у питанні зміцнення кордону з Мексикою та міграційної кризи.

Допомога Україні від США

Нагадаємо, у США вже кілька місяців не можуть надати фінансування нової допомоги Україні. Відповідний законопроект "застряг" у Конгресі.

Нещодавно Сенат США підтримав виділення на допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню 95 млрд доларів. З них понад 60 млрд доларів передбачено для України.

Для того, щоб такий законопроект набув чинності, необхідно, щоб його підтримали у Палаті представників США.

Спікер Палати Майк Джонсон відмовляється виносити його на голосування. Він хоче, щоб допомогу Україні розглядали у прив'язці до грошей на захист кордонів від мігрантів.

При цьому республіканці Палати почали розробляти власний законопроект щодо допомоги Україні. Він передбачає виділення частини невоєнної допомоги у формі кредиту.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Допомога Україні Військова допомога Конгресс США
NEWS
Путін "виграв". Що чекає на РФ після виборів та до чого готуватися Україні
Путін "виграв". Що чекає на РФ після виборів та до чого готуватися Україні
DAILY
Пенсійні перспективи українців: солідарне жебрацтво чи індивідуальні накопичення
Руслан Кислякфінансовий редактор РБК-Україна Пенсійні перспективи українців: солідарне жебрацтво чи індивідуальні накопичення