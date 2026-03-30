Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Республіканці хочуть зекономити на медицині, щоб оплатити війну з Іраном - Axios

17:42 30.03.2026 Пн
3 хв
Зекономлять на людях: США шукатимуть гроші на війну з Іраном у медицині
aimg Олена Чупровська
Фото: у США готують план скорочення медичних субсидій (Getty Images)

Республіканці у Конгресі США шукають гроші на фінансування війни з Іраном - і розглядають скорочення витрат на медицину мільйонів американців.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на Axios, про це заявив голова Бюджетного комітету Палати представників Джоді Аррінгтон.

Читайте також: Знищать не тільки електростанції: Трамп висунув ще більш жорсткий ультиматум Ірану

Медицина - під удар

Республіканці готують бюджетний законопроект на 200 мільярдів доларів. Гроші потрібні для фінансування війни в Ірані та посилення імміграційного контролю.

Щоб знайти ці кошти, конгресмени розглядають скорочення федеральних витрат на охорону здоров'я.

Що саме планують скоротити

Аррінгтон відновив ідею скасування так званих "скорочень співфінансування" - субсидій за програмою медичного страхування ACA (Obamacare).

Бюджетне управління Конгресу раніше підрахувало наслідки цього кроку:

  • страхові внески в середньому знизяться на 11%;
  • але 300 000 людей втратять страховку взагалі;
  • частина учасників отримуватиме меншу субсидію і платитиме більше з власної кишені;
  • держава при цьому заощадить понад 30 мільярдів доларів.

Також обговорюється обмеження можливості штатів покривати нелегальних мігрантів у програмі Medicaid.

Боротьба з "шахрайством" як прикриття

Лідер більшості в Палаті представників Стів Скаліз пояснює це інакше.

"Є й інші питання, які ми зараз розглядаємо, особливо у сферах шахрайства, марнотратства та зловживань, над якими ми працюємо з нашими членами", - сказав він Axios.

Чи пройде це через Конгрес

Поміркованих республіканців такий підхід не влаштовує - вони проти скорочень у виборчий рік. Навіть кілька голосів "проти" можуть заблокувати будь-який законопроект у Палаті представників.

"Нам потрібно створити коаліцію для голосування", - визнав Скаліз.

Конгресмен Дон Бейкон на запитання, чи турбують його можливі скорочення, відповів коротко: "Подивлюся".

"Я думаю, що Майк Джонсон (спікер Палати представників США - Ред.) буде розумним", - додав він.

Демократи проти

Опозиція не зволікає з критикою. Сенаторка Елізабет Воррен написала в X: "Республіканці в Конгресі хочуть скоротити медичне обслуговування американців, щоб оплатити подальшу війну в Ірані".

Демократи виступають і проти самої війни з Іраном, і проти фінансування Імміграційної служби (ICE). Саме витрати на ICE вже спровокували часткове припинення роботи уряду.

Ціни на ліки - окреме питання

Паралельно Трамп тисне на Конгрес, щоб той ухвалив його пропозицію щодо режиму "найбільшого сприяння". Ідея - прив'язати ціни на ліки в США до нижчих цін, що діють в інших країнах.

Новий законопроект про бюджетне примирення міг би стати для цього майданчиком. Але республіканське керівництво поки холодно ставиться до ідеї - минулого року її вже не включили до великого бюджетного законопроекту.

Нагадаємо, підтримка Трампа серед зареєстрованих виборців впала до 37% - це антирекорд за весь другий термін.

55% американців висловили невдоволення його роботою. Серед незалежних виборців президента не схвалюють 58%.

Ще раніше, навесні 2025 року Лос-Анджелес та інші міста Каліфорнії охопили масові антиурядові протести через жорстку міграційну політику Білого дому.

У відповідь Трамп розгорнув Нацгвардію та відправив до міста 700 морських піхотинців, що лише посилило критику на його адресу.

Більше по темі:
Сполучені Штати АмерикиІранДональд ТрампБлизький Схід