Республіканці хочуть зекономити на медицині, щоб оплатити війну з Іраном - Axios

Республіканці у Конгресі США шукають гроші на фінансування війни з Іраном - і розглядають скорочення витрат на медицину мільйонів американців.
Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на Axios, про це заявив голова Бюджетного комітету Палати представників Джоді Аррінгтон.
Республіканці готують бюджетний законопроект на 200 мільярдів доларів. Гроші потрібні для фінансування війни в Ірані та посилення імміграційного контролю.
Щоб знайти ці кошти, конгресмени розглядають скорочення федеральних витрат на охорону здоров'я.
Аррінгтон відновив ідею скасування так званих "скорочень співфінансування" - субсидій за програмою медичного страхування ACA (Obamacare).
Бюджетне управління Конгресу раніше підрахувало наслідки цього кроку:
Також обговорюється обмеження можливості штатів покривати нелегальних мігрантів у програмі Medicaid.
Лідер більшості в Палаті представників Стів Скаліз пояснює це інакше.
"Є й інші питання, які ми зараз розглядаємо, особливо у сферах шахрайства, марнотратства та зловживань, над якими ми працюємо з нашими членами", - сказав він Axios.
Поміркованих республіканців такий підхід не влаштовує - вони проти скорочень у виборчий рік. Навіть кілька голосів "проти" можуть заблокувати будь-який законопроект у Палаті представників.
"Нам потрібно створити коаліцію для голосування", - визнав Скаліз.
Конгресмен Дон Бейкон на запитання, чи турбують його можливі скорочення, відповів коротко: "Подивлюся".
"Я думаю, що Майк Джонсон (спікер Палати представників США - Ред.) буде розумним", - додав він.
Опозиція не зволікає з критикою. Сенаторка Елізабет Воррен написала в X: "Республіканці в Конгресі хочуть скоротити медичне обслуговування американців, щоб оплатити подальшу війну в Ірані".
Демократи виступають і проти самої війни з Іраном, і проти фінансування Імміграційної служби (ICE). Саме витрати на ICE вже спровокували часткове припинення роботи уряду.
Паралельно Трамп тисне на Конгрес, щоб той ухвалив його пропозицію щодо режиму "найбільшого сприяння". Ідея - прив'язати ціни на ліки в США до нижчих цін, що діють в інших країнах.
Новий законопроект про бюджетне примирення міг би стати для цього майданчиком. Але республіканське керівництво поки холодно ставиться до ідеї - минулого року її вже не включили до великого бюджетного законопроекту.
Нагадаємо, підтримка Трампа серед зареєстрованих виборців впала до 37% - це антирекорд за весь другий термін.
55% американців висловили невдоволення його роботою. Серед незалежних виборців президента не схвалюють 58%.
Ще раніше, навесні 2025 року Лос-Анджелес та інші міста Каліфорнії охопили масові антиурядові протести через жорстку міграційну політику Білого дому.
У відповідь Трамп розгорнув Нацгвардію та відправив до міста 700 морських піхотинців, що лише посилило критику на його адресу.