Республіканці хочуть імпічменту Байдена нібито через брехню про бізнес сина

Республіканці в Конгресі США вимагають імпічмента президента Джо Байдена ченез нібито його брехню щодо бізнесу членів своєї родити та фінансові зв'язки з сином Гантером Байденом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

В четвер відбулись слухання щодо імпічменту в Комітеті з нагляду Палати представників, очолюваному республіканцями. Конгресмени, які займаються розслідуванням стверджують, що Байден та його сім'я нібито особисто отримували вигоду від політики, яку той проводив за часів віцепрезидентства при керівництві Барака Обами.

Також республіканці заявляють, що Міністерство юстиції втручалося в податкове розслідування щодо сина Байдена Гантера. За їх словами, Байден, будучи віцепрезидентом, чинив тиск на Україну, для звільнення головного прокурора, щоб захисту компанію Burisma, до ради директорів якої входив Гантер Байден.

Крім цього, Байден нібито збрехав про бізнес членів своєї родини та не відокремив його від своїх офіційних обов'язків. Республіканці звинувачують Байдена, що той дозволяв Гантеру та іншим членам родини користуватись такими зв'язками.

"Що продавали Байдени, щоб заробити всі ці гроші? Самого Джо Байдена", - заявив голова Комітету з нагляду Джеймс Комер.

Тим не менш, зазначається, що жодного доказу неправомірних дій Байдена поки що не знайдено.

Імпічмент Байдена

Нагадаємо, що 12 вересня палата представників Конгресу США анонсувала початок офіційного розслідування щодо імпічменту американського президента Джо Байдена.

Республіканці в Палаті представників заявили, що зосередять своє розслідування на ймовірній злочинній діяльності сина президента Гантера через його закордонні ділових операції.

Зазначимо, що Гантера підозрюють у порушеннях під час сплати податків. Проте Байден заявляв, що його син не вчиняв незаконних дій.

У Білому домі засудили плани республіканської партії розпочати розслідування щодо імпічменту, назвавши ці зусилля "безпідставним політичним трюком".

Сам Байден вважає, що республіканці хочуть запустити процедуру імпічменту задля призупинення роботи уряду Штатів.

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