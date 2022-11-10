В Республиканской партии призвали Байдена передать Украине ракеты ATACMS

В Республиканской партии отреагировали на отступление российских войск из Херсона и призвали президента США Джо Байдена предоставить Украине больше оружия, включая дальнобойные ракеты ATACMS.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNS .

В частности конгрессмен-республиканец, член Комитета Палаты представителей по иностранным делам, Майкл Маккол призвал Байдена вооружить Украину "правильным оружием".

"Администрации Байдена давно пора предоставить Киеву все необходимое оружие, в том числе ATACM большей дальности, чтобы Путин и все агрессоры поняли, что они не могут выиграть неспровоцированные агрессивные войны", - заявил он.

Маккол также добавил, что с "правильным оружием" Украина сможет отвоевать все захваченные Россией регионы.

Американское издание отмечает, что это не единственный республиканец, который поддерживает усиление военной помощи Украины. Член Палаты представителей Майк Роджерс (от Алабамы) еще в сентябре также высказался за то, чтобы предоставить Украине ракеты ATACM.

"Я не могу представить, насколько более успешным было бы контрнаступление Украины, если бы президент Байден предоставил Украине все оружие большой дальности, о котором они просили", - сказал он.