Республіканець запропонував змінити конституцію США, щоб Трамп залишився на третій термін

Республіканець Енді Оглз (штат Теннессі) представив у Палаті представників резолюцію про зміну конституції США, яка дозволила б президенту Дональду Трампу балотуватися на третій термін.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Axios .

Як зазначає видання, схвалення цієї поправки вкрай малоймовірне: для її внесення до конституції потрібно дві третини голосів в обох палатах Конгресу і ратифікація 38 штатами.

Поправка практично не має шансів бути ратифікованою, але вона є показником глибини лояльності, якою користується новий президент у Палаті представників Республіканської партії.

Члени Палати представників від Республіканської партії поспішили внести законопроєкти, які б систематизували бачення Трампа щодо розширення кордонів США, наприклад, за рахунок придбання Гренландії та Панамського каналу.

Пропозиція республіканця

Оглз представив двосторінкову резолюцію про внесення змін до 22-ї поправки до конституції, яка встановлює поточний ліміт двох термінів для президентів.

Поправка Оглза дасть змогу будь-якому президенту обиратися на третій термін, якщо його перші два терміни не були послідовними.

Текст поправки, як і раніше, забороняє третій термін, якщо перші два були послідовними (що забороняє колишнім президентам Джорджу Бушу, Бараку Обамі та Біллу Клінтону балотуватися знову), або третій повний термін для будь-кого, хто пробув на посаді більше двох років чийогось іншого терміну.

"Вкрай важливо, щоб ми надали президенту Трампу всі необхідні ресурси для виправлення катастрофічного курсу, встановленого адміністрацією Байдена. Він присвятив себе відновленню республіки і порятунку нашої країни, і ми, як законодавці і як штати, маємо зробити все можливе, щоб підтримати його", - ідеться в заяві Оглза.