Республиканец предложил изменить конституцию США, чтобы Трамп остался на третий срок

Республиканец Энди Оглз (штат Теннесси) представил в Палате представителей резолюцию об изменении конституции США, которая позволила бы президенту Дональду Трампу баллотироваться на третий срок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Axios .

Как отмечает издание, одобрение этой поправки крайне маловероятно: для ее внесения в конституцию потребуется две трети голосов в обеих палатах Конгресса и ратификация 38 штатами.

Поправка практически не имеет шансов быть ратифицированной, но она является показателем глубины лояльности, которой пользуется новый президент в Палате представителей Республиканской партии.

Члены Палаты представителей от Республиканской партии поспешили внести законопроекты , которые бы систематизировали видение Трампа по расширению границ США , например, за счет приобретения Гренландии и Панамского канала.

Предложение республиканца

Оглз представил двухстраничную резолюцию о внесении изменений в 22-ю поправку в конституцию, которая устанавливает текущий лимит двух сроков для президентов.

Поправка Оглза позволит любому президенту избираться на третий срок, если его первые два срока не были последовательными.

Текст поправки по-прежнему запрещает третий срок, если первые два были последовательными (что запрещает бывшим президентам Джорджу Бушу, Бараку Обаме и Биллу Клинтону баллотироваться снова), или третий полный срок для любого, кто пробыл на посту более двух лет чьего-либо другого срока.

"Крайне важно, чтобы мы предоставили президенту Трампу все необходимые ресурсы для исправления катастрофического курса, установленного администрацией Байдена. Он посвятил себя восстановлению республики и спасению нашей страны, и мы, как законодатели и как штаты, должны сделать все возможное, чтобы поддержать его", - говорится в заявлении Оглза.