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Республиканец США призвал провести военные учения в Восточной Европе из-за агрессии России

Автор: Артур Родивилов

Член палаты представителей США, республиканец Майкл Маккол призвал провести совместные учения в странах Балтии Польше, Румынии и Болгарии. Вашингтон должен "продемонстрировать" президенту России Владимиру Путину "серьезность" намерений на фоне эскалации вокруг Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CBS.

Маккол высказал мнение, что президент США Джо Байден часто шел на "уступки" российскому лидеру, "поэтому Путин чувствует слабость".

"Важно передать послание о сдерживании. Нам нужны совместные учения в Польше, странах Балтии, Румынии, Болгарии, чтобы показать Путину, что мы настроены серьезно. Он не видит, что мы настроены серьезно. Думаю, что все это началось с Афганистана, когда он увидел слабость, а слабость провоцирует агрессию", - заявил Маккол.

Кроме того, по его словам, сейчас ведется работа над законопроектом о пакете помощи Украине в виде летальных средств.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что 22 января, первая партия оборонной помощи из США прибыла в Украину, а 23 января - вторая.

Ранее в Госдепартаменте США допустили, что Россия может использовать переброску военных в Беларусь для вторжения в Украину.

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Вторжение России в Украину