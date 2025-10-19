Республіка Сербська відсторонила Додіка: хто тепер керує регіоном

Парламент Республіки Сербської - автономної сербської частини Боснії і Герцеговини - вперше офіційно визнав відсторонення Мілорада Додіка від влади/

Таким чином було призначено тимчасову очільницю регіону. Нею стала Ана Трішич Бабич, одна з найближчих соратниць Додіка.

Вона виконуватиме обов’язки протягом одного місяця - до позачергових виборів, які заплановано на 23 листопада.

Це рішення стало реакцією на заборону Державного суду Боснії, який позбавив Додіка права обіймати державні посади та займатися політичною діяльністю. Попри це, політик продовжував діяти як президент, здійснював закордонні поїздки і відмовлявся визнати своє усунення.

Скасування сепаратистських законів

Разом із призначенням тимчасової президентки, парламент також скасував низку законів сепаратистського характеру, ухвалених за ініціативи Додіка протягом минулого року. Ці акти були спрямовані на послаблення впливу центральної влади Боснії та ігнорування рішень Конституційного суду і міжнародного верховного представника.

Реакція Додіка і міжнародної спільноти

Мілорад Додік - проросійський націоналіст, який відкрито виступає за відокремлення Республіки Сербської і приєднання до Сербії - заявив, що не відмовляється від своєї політичної лінії. За його словами, "політика сецесії лишається незмінною", однак дії мають бути "скоординовані з міжнародними партнерами".

США привітали рішення парламенту, назвавши його важливим кроком для зниження політичної напруги в країні. Представник Держдепартаменту Брендан Ханрахан заявив, що це відкриває шлях до "конструктивного партнерства і стабільності в Боснії та Герцеговині".

Напередодні Міністерство фінансів США виключило чотирьох соратників Додіка зі списку санкцій. Сам Додік, який досі перебуває під санкціями США, Великої Британії та кількох європейських країн, привітав цей крок, назвавши його "першим сигналом змін".