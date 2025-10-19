Республика Сербская отстранила Додика: кто теперь руководит регионом

Парламент Республики Сербской - автономной сербской части Боснии и Герцеговины - впервые официально признал отстранение Милорада Додика от власти/

Таким образом была назначена временная руководительница региона. Ею стала Ана Тришич Бабич, одна из ближайших соратниц Додика.

Она будет исполнять обязанности в течение одного месяца - до внеочередных выборов, которые запланированы на 23 ноября.

Это решение стало реакцией на запрет Государственного суда Боснии, который лишил Додика права занимать государственные должности и заниматься политической деятельностью. Несмотря на это, политик продолжал действовать как президент, совершал зарубежные поездки и отказывался признать свое отстранение.

Отмена сепаратистских законов

Вместе с назначением временного президента, парламент также отменил ряд законов сепаратистского характера, принятых по инициативе Додика в течение прошлого года. Эти акты были направлены на ослабление влияния центральной власти Боснии и игнорирование решений Конституционного суда и международного верховного представителя.

Реакция Додика и международного сообщества

Милорад Додик - пророссийский националист, открыто выступающий за отделение Республики Сербской и присоединение к Сербии - заявил, что не отказывается от своей политической линии. По его словам, "политика сецессии остается неизменной", однако действия должны быть "скоординированы с международными партнерами".

США приветствовали решение парламента, назвав его важным шагом для снижения политического напряжения в стране. Представитель Госдепартамента Брендан Ханрахан заявил, что это открывает путь к "конструктивному партнерству и стабильности в Боснии и Герцеговине".

Накануне Министерство финансов США исключило четырех соратников Додика из санкционного списка. Сам Додик, который до сих пор находится под санкциями США, Великобритании и нескольких европейских стран, приветствовал этот шаг, назвав его "первым сигналом перемен".