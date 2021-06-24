В Решетиловке в рамках "Большой стройки" появится инклюзивный спортцентр, - ОГА

Работы начались в апреле этого года в рамках программы президента "Большая стройка". Старый спортзал демонтировали, а на его месте возводят новое 36-метровое спортивное пространство.

В комплексе также будут комнаты для спортсменов, бытовые помещения. Общая вместимость заведения составляет 30 койко-мест.

"Объект возводят в соответствии с новыми строительными нормами с обеспечением безбарьерности пространства. В этом спорткомплексе одним из направлений будет реабилитация и спортивная подготовка людей с инвалидностью", - говорит глава Полтавской ОГА Олег Синегубов.

По его словам, комплекс в Решетиловке может стать центром развития инклюзивного спорта в области, куда будут приезжать на соревнования, тренировки и реабилитацию украинские и международные атлеты с инвалидностью.

На строительство "Колоса" потратят 45 млн гривен, значительную часть из которых предоставляет Европейский инвестиционный банк.