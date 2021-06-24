У Решетилівці в рамках "Великого будівництва" з’явиться інклюзивний спортцентр, - ОДА

Роботи почались у квітні цього року в рамках програми президента "Велике будівництво". Старий спортзал демонтували, а на його місці зводять новий 36-метровий спортивний простір.

У комплексі також будуть кімнати для спортсменів, побутові приміщення. Загальна потужність закладу складає 30 ліжко-місць.

"Об’єкт зводять відповідно до нових будівельних норм із забезпеченням безбар’єрного простору. У цьому спорткомплексі одним із напрямів буде реабілітація та спортивна підготовка людей з інвалідністю", - говорить голова Полтавської ОДА Олег Синєгубов.

За його словами, комплекс у Решетилівці може стати центром розвитку інклюзивного спорту в області, куди приїжджатимуть на змагання, тренування та реабілітацію українські та міжнародні атлети з інвалідністю.

На будівництво "Колосу" витратять 45 млн гривень, значну частину з яких надає Європейський інвестиційний банк.