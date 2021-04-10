Решению САП о закрытии дела "Роттердам+" предшествовало три решения ВАКС, - эксперт

"Дело "Роттердам+" было закрыто прокурором САП в третий раз, что является очевидным решением из-за отсутствия доказательств, отсутствия состава преступления и окончания сроков", - заявил Вовк.

В то же время он подчеркнул, что утверждения о том, что ВАКС якобы "трижды указывал на необходимость замены прокурора", является абсолютной ложью.

"Высший антикоррупционный суд принял решение совершенно противоположные от приведенных ЦПК, а именно трижды отказал в отводе прокурора САП. Более того, прямо указал на то, что не убедили судью в возможной предвзятости прокурора", - отметил Вовк.

Напомним, 9 апреля прокуратура снова закрыла дело "Роттердам+" из-за отсутствия в нем состава преступления.

Первый раз дело было закрыто еще 27 августа 2020 року. Тогда это решение подтвердил Офис генерального прокурора и Высший антикоррупционный суд.

В ходе расследования не было установлено никаких убытков от действия этой формулы. Более 5 украинских и 10 иностранных экспертиз подтвердили ее экономическую и юридическую обоснованность.

К такому же выводу от отсутствии вреда от формулы "Роттердам+" пришла комплексная экспертиза СБУ и Антимонопольный комитет Украины, который проводил собственное независимое расследование.

Однако осенью 2020 года иском Никопольского завода ферросплавов олигарха Игоря Коломойского дело было на время восстановлено. Через несколько месяцев оно было повторно закрыто, так как никаких признаков нарушения закона так и не было установлено.

После этого Высший антикоррупционный суд трижды подтвердил законность и обоснованность действий прокуроров САП, которые изучали собранные следствием материалы и пришли к выводу об отсутствии в деле "Роттердам+" состава преступления.