Решения о нахождении войск США в Афганистане после 31 августа нет, - Пентагон

Войска США из Афганистана планируется вывести до определенной ранее даты - 31 августа. Решения о пребывании американских военных на территории страны после этого числа нет. Такой шаг потребует дополнительных переговоров с талибами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби .

"Не было никакого решения об изменении крайнего срока (о выводе войск из Афганистана - ред.), и мы нацелены сделать все, что можем, в рамках этого срока, чтобы вывезти столько людей, сколько возможно", - сказал Кирби в ходе брифинга.

Он добавил, что если будет решение об изменении сроков вывода американских войск из Афганистана, то это может потребовать дополнительных переговоров с представителями радикального движения "Талибан".

"Я не думаю, что такие переговоры были", - уточнил представитель Пентагона.