ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Байден рассказал, когда военные США покинут Афганистан: названа дата

Новина українською →
США, Четверг 19 августа 2021 04:31
Байден рассказал, когда военные США покинут Афганистан: названа дата Фото: Джо Байден, президент США (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Президент США Джо Байден назвал дату, когда американские военные закончат эвакуацию граждан и покинут Афганистан. По его словам, это может произойти уже 31 августа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью президента США ABC News.

По словам Байдена, военные США будут оставаться в Афганистане, пока американцы, которые стремятся покинуть эту страну, не будут эвакуированы. Он предупредил, что настроен на завершение миссии к 31 августа.

"Американцы должны понять, что мы постараемся сделать это до 31 августа", - отметил Байден.

В то же время, Байден признал, что миссия может занять и больше времени.

"А если останутся американские граждане, мы останемся, чтобы вывести их всех", - сказал Байден.

По словам Байдена, для того, чтобы вывезти желающих до конца месяца, потребуется, чтобы текущая миссия по эвакуации прошла быстрее. Однако кроме 10-15 тысяч американцев, нуждающихся в эвакуации, есть еще и от 50 до 65 тысяч афганцев и их семей, которые также хотят покинуть страну.

"Это зависит от того, где мы находимся и сможем ли мы увеличить эти цифры до 5 - 7 тысяч в день. Если это так, они все выйдут", - сказал президент США.

Он добавил, что обязательство США состоит в том, чтобы вывести всех, кто хочет покинуть Афганистан.

"И это цель. Вот чем мы сейчас занимаемся. Это наш путь", - сказал Байден.

Напомним, что США планируют обсудить ситуацию в Афганистане с мировыми лидерами. Это произойдет в ближайшие дни.

Ранее сообщалось, что Байден обратился к нации из-за ситуации в Афганистане. Он считает, что США больше не может терять в этой войне своих солдат.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Джозеф Байден Афганистан
NEWS
Получит орден от Зеленского и обсудит Донбасс: детали визита Меркель в Украину
Получит орден от Зеленского и обсудит Донбасс: детали визита Меркель в Украину
DAILY
Новые тарифы. Сколько будем платить за электричество и к чему готовиться весной
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Новые тарифы. Сколько будем платить за электричество и к чему готовиться весной