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Рішення про знаходження військ США в Афганістані після 31 серпня немає, - Пентагон

Автор: Дмитрий Кузнецов

Війська США з Афганістану планується вивести до визначеної раніше дати - 31 серпня. Рішення про перебування американських військових на території країни після цього числа немає. Такий крок зажадає додаткових переговорів з талібами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прессекретаря Пентагону Джона Кірбі.

"Не було ніякого рішення про зміну крайнього терміну (про виведення військ з Афганістану - ред.), І ми націлені зробити все, що можемо, в рамках цього терміну, щоб вивезти стільки людей, скільки можливо", - сказав Кірбі в ході брифінгу.

Він додав, що якщо буде рішення про зміну термінів виведення американських військ з Афганістану, то це може зажадати додаткових переговорів з представниками радикального руху "Талібан".

"Я не думаю, що такі переговори були", - уточнив представник Пентагону.

Нагадаємо, раніше президент США Джо Байден заявив, що військові покинуть Афганістан після того, як закінчать евакуацію американських громадян. За його словами, якщо вивезти всіх до 31 серпня не встигнуть, то війська можуть залишитися в країні і після цієї дати.

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ПентагонТалібанСполучені Штати АмерикиАфганистан