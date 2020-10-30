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Решения КСУ призваны обострить отношения Украины с МВФ, - FT

Киев, Пятница 30 октября 2020 02:28
Решения КСУ призваны обострить отношения Украины с МВФ, - FT
Фото: заседание КСУ (РБК-Украина)
Автор: Инна Собора

Решения Констутиционного суда по декларированию направлены на обострение отношений Украины с Международным валютным фондом (МВФ). Выплаты МВФ и ЕС Киеву задерживаются из-за юридических проблем.

Об этом пишет Financial Times.

Издание отмечает, что недавние противоречивые решения Конституционного суда стали результатом апелляций пророссийских и поддерживаемых олигархами депутатов, которые составляют меньшинство в парламенте Украины. Они выступают против реформ и взаимодействия Киева с МВФ.

"Постановление КСУ призвано обострить отношения Украины с иностранными покровителями, чья многомиллиардная финансовая поддержка поддерживала страну после вторжения России в Крым в 2014 году и организации сепаратистской войны на Донбассе", - пишет издание.

Так, в конце августа КСУ вынес постановление, которое подорвало авторитет НАБУ. Суд постановил, что директор НАБУ был неконституционно назначен президентским указом в 2015 году.

"МВФ и ЕС в последние месяцы задержали выплату миллиардов долларов в пользу Киева из-за юридических проблем, связанных с антикоррупционными органами, и опасений по поводу независимости центрального банка", - пишет FT.

Ранее в представительстве ЕС в Украине заявили, что решение Конституционного суда относительно антикоррупционного законодательства ставит под сомнение международные обязательства Украины.

Напомним, на этой неделе КСУ признал неконституционной уголовную ответственность за недостоверное декларирование. Также суд заблокировал работу НАПК и системы электронного декларирования.

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