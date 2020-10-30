ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Промокоди
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Рішення КСУ покликані загострити відносини України з МВФ, - FT

Київ, П'ятниця 30 жовтня 2020 02:28
Рішення КСУ покликані загострити відносини України з МВФ, - FT
Фото: засідання КСУ (РБК-Україна)
Автор: Инна Собора

Рішення Конституційного суду по декларуванню спрямовані на загострення відносин України з Міжнародним валютним фондом (МВФ). Виплати МВФ і ЄС Києву затримуються через юридичні проблеми.

Про це пише Financial Times.

Видання зазначає, що недавні суперечливі рішення Конституційного суду стали результатом апеляцій проросійських і підтримуваних олігархами депутатів, які становлять меншість в парламенті України. Вони виступають проти реформ і взаємодії Києва з МВФ.

"Постанова КСУ покликана загострити відносини України з іноземними покровителями, чия багатомільярдна фінансова підтримка підтримувала країну після вторгнення Росії в Крим в 2014 році і організації сепаратистського війни на Донбасі", - пише видання.

Так, в кінці серпня КСУ виніс постанову, яка підірвала авторитет НАБУ. Суд постановив, що директор НАБУ був неконституційно призначений президентським указом в 2015 році.

"МВФ і ЄС в останні місяці затримали виплату мільярдів доларів на користь Києва через юридичні проблеми, пов'язані з антикорупційними органами, і побоювання з приводу незалежності центрального банку", - пише FT.

Раніше у представництві ЄС в Україні заявили, що рішення Конституційного суду щодо антикорупційного законодавства ставить під сумнів міжнародні зобов'язання України.

Нагадаємо, цього тижня КСУ визнав неконституційною кримінальну відповідальність за недостовірне декларування. Також суд заблокував роботу НАЗК та системи електронного декларування.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Політика Владимир ЕльченкокоррупцияНАПК

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся