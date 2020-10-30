Рішення КСУ покликані загострити відносини України з МВФ, - FT

Фото: засідання КСУ (РБК-Україна)

Рішення Конституційного суду по декларуванню спрямовані на загострення відносин України з Міжнародним валютним фондом (МВФ). Виплати МВФ і ЄС Києву затримуються через юридичні проблеми.

Про це пише Financial Times.

Видання зазначає, що недавні суперечливі рішення Конституційного суду стали результатом апеляцій проросійських і підтримуваних олігархами депутатів, які становлять меншість в парламенті України. Вони виступають проти реформ і взаємодії Києва з МВФ.

"Постанова КСУ покликана загострити відносини України з іноземними покровителями, чия багатомільярдна фінансова підтримка підтримувала країну після вторгнення Росії в Крим в 2014 році і організації сепаратистського війни на Донбасі", - пише видання.

Так, в кінці серпня КСУ виніс постанову, яка підірвала авторитет НАБУ. Суд постановив, що директор НАБУ був неконституційно призначений президентським указом в 2015 році.

"МВФ і ЄС в останні місяці затримали виплату мільярдів доларів на користь Києва через юридичні проблеми, пов'язані з антикорупційними органами, і побоювання з приводу незалежності центрального банку", - пише FT.

Раніше у представництві ЄС в Україні заявили, що рішення Конституційного суду щодо антикорупційного законодавства ставить під сумнів міжнародні зобов'язання України.

Нагадаємо, цього тижня КСУ визнав неконституційною кримінальну відповідальність за недостовірне декларування. Також суд заблокував роботу НАЗК та системи електронного декларування.