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Евросоюз: решение КСУ ставит под сомнение международные обязательства Украины

Киев, Четверг 29 октября 2020 19:44
Евросоюз: решение КСУ ставит под сомнение международные обязательства Украины
Фото: флаг ЕС (pixabay)
Автор: Милан Лелич

Решение Конституционного суда относительно антикоррупционного законодательства ставит под сомнение международные обязательства Украины, в частности перед Евросоюзом. А предоставляемая Украине помощь связана с независимой и эффективной работой антикоррупционных структур.

Об этом в комментарии РБК-Украина заявили в Представительстве ЕС в Украине.

"Мы с большой озабоченностью отмечаем влияние последнего решения КСУ на элементы антикоррупционного законодательства, имеющее далеко идущие последствия для всей антикоррупционной инфраструктуры в Украине. Решение ставит под сомнение ряд международных обязательств, которые Украина взяла на себя в отношении своих международных партнеров, включая ЕС", - заявили в представительстве.

Также в представительстве добавили, что с антикоррупционной архитектурой связана финансовая помощь Украине.

"Обширная и беспрецедентная помощь Европейского союза, в том числе финансовая, связана с антикоррупционной архитектурой, работающей независимо, эффективно и без политического или иного давления", - подчеркнули в представительстве.

В представительстве также призвали украинскую власть как можно скорее восстановить условия для нормального функционирования антикоррупционных структур и готовы оказать помощь в этом.

Напомним, на этой неделе КСУ признал неконституционной уголовную ответственность за недостоверное декларирование. Также суд заблокировал работу НАПК и системы электронного декларирования.

Кроме того, вице-премьер Ольга Стефанишина оценила возможную угрозу безвизовому режиму Украины с Евросоюзом от решений КСУ.

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