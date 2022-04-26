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Решение о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО должны принимать эти три стороны, - Псаки

Флаг НАТО (Фото: gettyimages.com)
Автор: Константин Широкун

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки отказалась от комментариев возможности вступления Финляндии и Швеции в НАТО. По мнению Вашингтона, решение должны принимать эти три стороны самостоятельно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

"Эти решения надо принимать данным странам и НАТО. Так что мы предоставим выбор делать им самим",- заявила пресс-секретарь Белого дома на брифинге.

Ранее мы писали, что Финляндия и Швеция могут податься на членство в НАТО во второй половине мая. Правительство Швеции предложило Финляндии подать заявки на членство в НАТО в один день, и финская сторона согласилась.

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