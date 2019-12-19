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Решение по транзиту газа требует согласования на политическом уровне, - Витренко

Новости » Энергетика     19.12.2019 - 23:08
Решение по транзиту газа требует согласования на политическом уровне, - Витренко
Фото: Юрий Витренко (УНИАН)

После этого вопрос будет в имплементации этих соглашений на различных уровнях

Исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко заявил, что сегодня во время переговоров по транзиту газа были наработаны основные принципы соглашений, которые требуют дополнительного согласования на политическом уровне. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Витренко.

Он отметил, что 19 декабря стороны закончили очередной раунд переговоров в двустороннем (с РФ) и трехстороннем (с ЕС) формате о продлении транзита газа в соответствии с европейскими правилами.

"Наработаны основные принципы соглашений, которые требуют дополнительного согласования на политическом уровне. После этого вопрос будет в имплементации этих соглашений на различных уровнях. Нафтогаз занимает максимально конструктивную позицию на этих переговорах - Украина еще раз подтверждает свою надежность как транзитера газа в Европу", - написал Витренко.

Решение по транзиту газа требует согласования на политическом уровне, - Витренко

Напомним, ранее сообщалось, что Украина, Россия и ЕК достигли принципиального соглашения по газу. При этом в Еврокомиссии подчеркивают, что принципиальное соглашение достигнуто по всем элементам.

РБК-Украина писало, что министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель заявлял, что на переговорах по транзиту газа в Берлине стороны выработали решения, которые приближают подписания контрактов.

Соглашение по газу между Украиной и Россией обсудят в пятницу Украина, Россия и ЕК достигли принципиального соглашения по газу
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