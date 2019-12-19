ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Рішення щодо транзиту газу потребує узгодження на політичному рівні, - Вітренко

Новини » Енергетика     19.12.2019 - 23:08
Рішення щодо транзиту газу потребує узгодження на політичному рівні, - Вітренко
Фото: Юрій Вітренко (УНІАН)

Після цього питання буде в імплементації цих угод на різних рівнях

Виконавчий директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко заявив, що сьогодні під час переговорів по транзиту газу були напрацьовані основні принципи угод, які потребують додаткового узгодження на політичному рівні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Вітренка.

Він зазначив, що 19 грудня сторони закінчили черговий раунд переговорів у двосторонньому (з РФ) та тристоронньому (з ЄС) форматі щодо продовження транзиту газу у відповідності до європейських правил.

"Напрацьовані основні принципи угод, які потребують додаткового узгодження на політичному рівні. Після цього питання буде в імплементації цих угод на різних рівнях. Нафтогаз займає максимально конструктивну позицію на цих переговорах - Україна ще раз підтверджує свою надійність як транзитера газу в Європу", - написав Вітренко.

Рішення щодо транзиту газу потребує узгодження на політичному рівні, - Вітренко

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна, Росія та ЕК досягли принципової угоди по газу. При цьому в Єврокомісії наголошують, що принципову угоду досягнуто по всіх елементах.

РБК-Україна писало, що міністр енергетики та захисту навколишнього середовища України Олексій Оржель заявляв, що на переговорах з транзиту газу в Берліні сторони виробили рішення, які наближають підписання контрактів.

Угоду по газу між Україною і Росією обговорять у п'ятницю Україна, Росія і ЄК досягли принципової угоди щодо газу
Новини України транзит газа
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся