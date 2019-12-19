Рішення щодо транзиту газу потребує узгодження на політичному рівні, - Вітренко

Фото: Юрій Вітренко (УНІАН)

Після цього питання буде в імплементації цих угод на різних рівнях

Виконавчий директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко заявив, що сьогодні під час переговорів по транзиту газу були напрацьовані основні принципи угод, які потребують додаткового узгодження на політичному рівні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Вітренка.

Він зазначив, що 19 грудня сторони закінчили черговий раунд переговорів у двосторонньому (з РФ) та тристоронньому (з ЄС) форматі щодо продовження транзиту газу у відповідності до європейських правил.

"Напрацьовані основні принципи угод, які потребують додаткового узгодження на політичному рівні. Після цього питання буде в імплементації цих угод на різних рівнях. Нафтогаз займає максимально конструктивну позицію на цих переговорах - Україна ще раз підтверджує свою надійність як транзитера газу в Європу", - написав Вітренко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна, Росія та ЕК досягли принципової угоди по газу. При цьому в Єврокомісії наголошують, що принципову угоду досягнуто по всіх елементах.

РБК-Україна писало, що міністр енергетики та захисту навколишнього середовища України Олексій Оржель заявляв, що на переговорах з транзиту газу в Берліні сторони виробили рішення, які наближають підписання контрактів.