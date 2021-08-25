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Решение суда по "Северному потоку-2 " - это то, на чем настаивала Украина, - Оператор ГТС

Автор: Александр Белоус

Суд в Германии принял решение, которым признал, что газопровод "Северный поток-2" должен соответствовать правилам Европейского союза. На этом же в переговорах настаивает украинская сторона

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление, которое сделал глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон на своей странице в Facebook.

"Очень долгожданное и важное решение немецкого суда относительно требований к оператору "Северного потока -2", - написал Макогон.

Как отметил глава "Оператора ГТС Украины", газопровод "Северный поток-2" не освобожден от правил Европейского союза, которые требуют, чтобы владельцы трубопроводов отличались от поставщиков поступающего в них газа для обеспечения честной конкуренции.

"Это именно то, на чем настаивает украинская сторона в переговорах по" Северному потоку-2", - написал он.

Напомним, Высший земельный суд Дюссельдорфа вынес решение по жалобе компании-оператора Nord Steam 2 на Федеральное сетевое агентство Bundesnetzagentur. Суд решил, что газопровод должен соответствовать нормам газовой директивы ЕС.

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Северный поток-2