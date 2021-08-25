Рішення суду щодо "Північного потоку-2" - це те, на чому наполягала Україна, - Оператор ГТС

Суд у Німеччині ухвалив рішення, яким визнав, що газопровід "Північний потік -2" повинен відповідати правилам Європейського союзу. На цьому ж наполягає українська сторона у перемовинах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву, яку зробив голова "Оператора ГТС України" Сергій Макогон на своїй сторінці у Facebook.
"Дуже довгоочікуване та важливе рішення німецького суду щодо вимог до оператора "Північного потоку-2", - написав Макогон.
Як зазначив голова "Оператору ГТС України", газопровід "Північний потік-2" не звільнений від правил Європейського союзу, які вимагають, щоб власники трубопроводів відрізнялися від постачальників газу, що надходить у них, для забезпечення чесної конкуренції.
"Це саме те, на чому наполягає українська сторона у перемовинах щодо "Північного потоку-2", - написав він.
Нагадаємо, Вищий земельний суд Дюссельдорфа виніс рішення за скаргою компанії-оператора Nord Steam 2 на Федеральне мережеве агентство Bundesnetzagentur. Суд вирішив, що газопровід повинен відповідати нормам газової директиви ЄС.