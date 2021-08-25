Рішення суду щодо "Північного потоку-2" - це те, на чому наполягала Україна, - Оператор ГТС

"Дуже довгоочікуване та важливе рішення німецького суду щодо вимог до оператора "Північного потоку-2", - написав Макогон.

Як зазначив голова "Оператору ГТС України", газопровід "Північний потік-2" не звільнений від правил Європейського союзу, які вимагають, щоб власники трубопроводів відрізнялися від постачальників газу, що надходить у них, для забезпечення чесної конкуренції.

"Це саме те, на чому наполягає українська сторона у перемовинах щодо "Північного потоку-2", - написав він.