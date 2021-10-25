Решение суда по аукционам "Укрэнерго" касается исключительно экспорта электроэнергии в ЕС, - ДТЭК

Решение Окружного административного суда Киева в отношении процедуры распределения доступа к межгосударственным сетям касается исключительно эксперта электроэнергии в страны ЕС из Бурштынского энергоострова.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

"Данный судебный спор и определение суда являются следствием проблемы, появившейся еще в 2020 году, а также инструментом защиты нарушенного права на экспорт э/э. Данный спор никоим образом не связан с отменой результатов аукциона, проведенного НЭК "Укрэнерго", по распределению доступа к межгосударственному сечению на ноябрь 2021 года. Просьба СМИ не использовать информацию, которая не соответствует действительности", - сообщили в компании.

Более того, в ДТЭК указали, что решение суда никоим образом не запрещает НЭК "Укрэнерго" проводить аукционы для экспорта-импорта электроэнергии в ноябре.

"Данный порядок предусматривает возможность в случае необходимости проводить аукционы по распределению пропускной способности межгосударственного сечения по резервной процедуре", - добавили в компании.

В ДТЭК заявили, что компания давно и последовательно отстаивает прозрачные, недискриминационные и европейские правила функционирования рынка электроэнергии, в том числе и по вопросу распределения пропускной способности межгосударственного сечения для экспорта электроэнергии в Европу.